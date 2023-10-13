Лидеры стран СНГ пообещали продвигать русский язык и не допускать дискриминации

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подчеркнули недопустимость дискриминации по языковому признаку и пообещали продвигать русский язык. Об этом говорится в принятом совместном заявлении, передает ТАСС.

В заявлении сказано о недопустимости дискриминации по языковому признаку и создании препятствий для общения на русском языке. Главы государств СНГ напомнили, что русский язык является неотъемлемой частью культур стран-членов СНГ.

Лидеры стран пообещали реализовать практические меры по поддержке и продвижению русского языка на национальном уровне в соответствии с местными законодательствами. Также отмечено облегчение доступа к русскоязычному сегменту интернета, передачам и программам.

Ранее доктор экономических наук и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко рассказал об экономических преимуществах для стран — членов СНГ. По его мнению, одно из таких преимуществ — это возможность диалога с партнерами.