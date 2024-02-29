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12:26, 29 февраля 2024Мир

Путин заметил просчет Запада в позиции российского народа

Путин: Запад просчитался и столкнулся с твердой позицией российского народа

Фото: Globallookpress.com

Западные страны просчитались и столкнулись с твердой позицией российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Запад просчитался, столкнулся с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа», — сказал российский лидер.

Он добавил, что страны Запада хотели «принести разлад и ослабить изнутри» нашу страну, так как они хотели бы видеть «угасающее государство» вместо России. Между тем им пришлось столкнуться с непоколебимой позицией российского народа. В этом и состоял их просчет, подчеркнул президент.

Путин отметил, что Запад хотел сделать с Россией то же, что и с Украиной, однако этого не вышло.

Ранее российский президент рассказал, что попытки различных недоброжелателей ограничить и изолировать Россию провалились.

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      Лина Пивоварова
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