Путин заметил просчет Запада в позиции российского народа

Путин: Запад просчитался и столкнулся с твердой позицией российского народа

Западные страны просчитались и столкнулись с твердой позицией российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Запад просчитался, столкнулся с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа», — сказал российский лидер.

Он добавил, что страны Запада хотели «принести разлад и ослабить изнутри» нашу страну, так как они хотели бы видеть «угасающее государство» вместо России. Между тем им пришлось столкнуться с непоколебимой позицией российского народа. В этом и состоял их просчет, подчеркнул президент.

Путин отметил, что Запад хотел сделать с Россией то же, что и с Украиной, однако этого не вышло.

Ранее российский президент рассказал, что попытки различных недоброжелателей ограничить и изолировать Россию провалились.