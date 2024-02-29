Россиянин получил 12 лет колонии за 12 килограммов наркотиков

В Петербурге суд приговорил организатора нарколаборатории к 12 годам колонии

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Игоря Холопова, организовавшего в доме нарколабораторию, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ. Установлено, что в 2022 году он изучил, как производится мефедрон, закупил необходимые вещества и оборудование и завез их в свою квартиру, а также в арендованный в Ленобласти дом.

Всего фигурант изготовил 12 килограммов мефедрона и собирался их реализовать неопределенному кругу лиц. По данным следствия, мужчина действовал под руководством неустановленного лица. Лабораторию выявили в октябре 2022 года, наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Подсудимый вину признал. Ему также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Омский суд дал 11 лет колонии военному за самоволку и распространение наркотиков.