Россиянин протащил за своей машиной силовиков и сбросил их на проезжую часть

В Липецкой области осудят мужчину, который протащил за машиной сотрудников ДПС

В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который протащил за своей машиной двух сотрудников ДПС и сбросил их на проезжую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 318 УК РФ. Его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

По версии следствия, ночью 25 ноября 2023 года обвиняемый выпил и сел за руль. Когда его остановили силовики и попросили предъявить документы, он попытался скрыться. Тогда один сотрудник полиции схватил руль его автомобиля, а другой — ручку двери, но мужчина все равно продолжил движение и протащил их около пяти метров за машиной. В какой-то момент он резко повернул в сторону, сбросил правоохранителей на проезжую часть и уехал.