Обнаружена причина ускоренного старения кожи

Scientific Reports: курение и солнечный свет приводят к скорому старению кожи

Ученые Университета Лаваля в Канаде обнаружили новую причину ускоренного старения кожи. Согласно статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, к этому может привести комбинированное воздействие курения и солнечного света.

Предыдущие исследования уже показали последствия сигаретного дыма и солнечного света по отдельности. Поскольку люди редко подвергаются воздействию одного фактора окружающей среды, ученых интересовало совместное взаимодействие сигаретного дыма и ультрафиолетовых лучей.

В ходе эксперимента была использована культура человеческих клеток кожи без добавления дополнительного коллагена. Оказалось, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению коллагенов типа 3 и 4, которые отвечают за упругость и молодой вид кожи.

Совокупность факторов увеличивает количество металлопротеиназы — фермента, который при избытке разрушает коллаген. Кроме того, наблюдалось уменьшение количества предшественника коллагена, что приводит к снижению выработки коллагена .