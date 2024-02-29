Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:42, 29 февраля 2024Наука и техника

Обнаружена причина ускоренного старения кожи

Scientific Reports: курение и солнечный свет приводят к скорому старению кожи

Фото: lilartsy / Unsplash

Ученые Университета Лаваля в Канаде обнаружили новую причину ускоренного старения кожи. Согласно статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, к этому может привести комбинированное воздействие курения и солнечного света.

Предыдущие исследования уже показали последствия сигаретного дыма и солнечного света по отдельности. Поскольку люди редко подвергаются воздействию одного фактора окружающей среды, ученых интересовало совместное взаимодействие сигаретного дыма и ультрафиолетовых лучей.

В ходе эксперимента была использована культура человеческих клеток кожи без добавления дополнительного коллагена. Оказалось, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению коллагенов типа 3 и 4, которые отвечают за упругость и молодой вид кожи.

Совокупность факторов увеличивает количество металлопротеиназы — фермента, который при избытке разрушает коллаген. Кроме того, наблюдалось уменьшение количества предшественника коллагена, что приводит к снижению выработки коллагена .

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсонской области разгромили отряд элитного спецназа ВСУ

      В США задумались о реакции России на конфискацию ее активов

      В Нидерландах потребовали не отправлять войска на Украину

      Женщина узнала о бывших возлюбленного и чуть не отрезала ему пенис

      Обнаружена причина ускоренного старения кожи

      Главе СК взял на контроль дело об изнасиловании 17-летнего студента

      В США смогли предотвратить шатдаун

      Байден отказался уходить в отставку

      Появились подробности подготовки высадки диверсантов в Херсонской области

      Путин огласит послание Федеральному Собранию. Чего ждать от обращения главы государства?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше