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12:31, 29 февраля 2024Среда обитания

Спросу на ипотеку предрекли падение до 40 процентов

Гендиректор ДОМ.РФ Мутко: спрос на ипотеку может упасть на 40 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / Лента.ру

В 2024 году спрос на ипотеку упадет, при этом снижение может составить 40 процентов. Такое будущее рынку предрек генеральный директор госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью РБК.

«Мы понимаем, что сейчас спрос снизится, и он будет в 24 году не на том уровне, на котором был в прошлом году. В принципе спад 30-40 процентов [на рынке ипотеки]», — заявил Мутко.

Гендиректор ДОМ.РФ напомнил, что рынок ипотеки зависит от ключевой ставки Центробанка. «Она сдерживает... Мы видим, что прогноз достаточно умеренный… Поэтому на рынке недвижимости спрос будет перетекать на первичный рынок, где спрос поддерживается государством. Мы это уже увидели в конце года», — объяснил он, добавив, что повышение ключевой ставки изменило параметры рыночных программ жилищных кредитов в худшую для заемщиков сторону.

«Для рынка это не очень хорошо, он должен развиваться не только за счет господдержки. Структура рынка не сбалансирована… Думаю, в первом полугодии мы увидим перетекание спроса со вторичного рынка на первичный. Это остановит цены на вторичном рынке», — убежден Мутко.

Днем ранее в ДОМ.РФ сообщили, что лимит выдачи льготной ипотеки на «первичку» оказался исчерпан на 90 процентов.

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      Полина Кислицына
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