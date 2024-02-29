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05:09, 29 февраля 2024Мир

В Белом доме отвергли необходимость оценки умственных способностей Байдена

Белый дом заявил, что Джо Байдену не требуется оценка умственных способностей

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту США Джо Байдену не требуется оценка умственных способностей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Это не моя оценка. Это оценка врача президента. К такому же выводу пришел невролог», — сказала она. Чиновница также отметила, что американский лидер ежедневно проходит тест на когнитивные функции, выступая с заявлениями на различные темы, от борьбы с преступностью до международной повестки.

Ранее врач Белого дома, терапевт Кевин О'Коннор распространил заключение о медосмотре Байдена. В документе указано, что у президента США выявлен синдром обструктивного апноэ сна. Кроме того, у 81-летнего американского лидера имеется ряд ранее выявленных заболеваний, следи которых мерцательная аритмия, периферическая нейропатия, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий. Для лечения всех вышеперечисленных болезней ему были выписаны лекарства.

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      Марина Совина
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