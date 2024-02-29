В Белом доме отвергли необходимость оценки умственных способностей Байдена

Белый дом заявил, что Джо Байдену не требуется оценка умственных способностей

Президенту США Джо Байдену не требуется оценка умственных способностей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Это не моя оценка. Это оценка врача президента. К такому же выводу пришел невролог», — сказала она. Чиновница также отметила, что американский лидер ежедневно проходит тест на когнитивные функции, выступая с заявлениями на различные темы, от борьбы с преступностью до международной повестки.

Ранее врач Белого дома, терапевт Кевин О'Коннор распространил заключение о медосмотре Байдена. В документе указано, что у президента США выявлен синдром обструктивного апноэ сна. Кроме того, у 81-летнего американского лидера имеется ряд ранее выявленных заболеваний, следи которых мерцательная аритмия, периферическая нейропатия, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий. Для лечения всех вышеперечисленных болезней ему были выписаны лекарства.