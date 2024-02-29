В Казахстане задержали узбека по подозрению в тройном убийстве в России

МВД Казахстана: задержан узбек, подозреваемый в убийстве трех человек в России

В Казахстане был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России. Об этом сообщило МВД республики.

«В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек жолы"», — заявила пресс-служба ведомства. Согласно заявлению МВД, узбек и его подельник совершили тройное убийство в Московской области в 2016 году.

