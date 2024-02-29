В Кремле назвали сроки по тезисам послания Путина

Песков: Путин в послании Федеральному собранию озвучит тезисы на дальние сроки

Тезисы президента России Владимира Путина, озвученные в ходе его послания Федеральному собранию, будут распространяться на более дальние сроки, чем 2030 год. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в послании президента будут озвучены и более дальние горизонты, большие широкие перспективы.

Путин огласит послание сегодня, 29 февраля в 12:00. По словам самого президента, послание будет постановкой задач «на ближайшие как минимум шесть лет».