В России фразой «предстоят пот, кровь и слезы» описали дальнейший ход СВО

Спецпредставитель Путина Иванов: на пути к победе в СВО предстоят кровь и слезы

России «предстоят кровь, пот и слезы» во время ведения специальной военной операции. Такой фразой дальнейший ход военных действий описал спецпредставитель президента России Владимира Путина Сергей Иванов, его слова приводит ТАСС.

По заявлению Иванова, именно эти вещи будут ждать Россию на пути к победе в конфликте. «Мы движемся к этим целям, мы еще их не достигли, до этого еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы», — заявил представитель российского лидера.

При этом, по словам Иванова, продолжать спецоперацию необходимо, и признаки победы уже начинают проявляться по всей линии соприкосновения.

Как ранее заявлял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, конечной целью российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции должен стать Киев. Взять украинскую столицу, по мнению Медведева, нужно если не в ближайшее время, то в отдаленной перспективе, «может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта».