Медведев назвал конечную цель российских военных в зоне СВО

Медведев заявил, что российские военные должны остановиться в Киеве

Конечной целью российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) должен стать Киев, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Российские войска должны установить контроль над Киевом по двум причинам, продолжил Медведев. Первой из них зампред Совбеза назвал то, что Киев – русский город. Второй причиной Медведев указал то, что город находится под контролем враждебных России сил.

Взять Киев нужно если не в ближайшее время, то в отдаленной перспективе, «может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», добавил Медведев.

Во время общения с журналистами Медведев оценил дальнейшие действия российских войск в зоне проведения СВО. Об этом он порассуждал в контексте установления контроля над Авдеевкой, которую армия России взяла 17 февраля. Обеспечение интересов Москвы в зоне проведения СВО заключается в достижении обозначенных президентом России Владимиром Путиным целей спецоперации, подчеркнул зампред Совбеза. В этой связи необходимо создать защитный кордон, который будет страховать «от всякого рода поползновений на наши земли», подчеркнул Медведев.