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09:04, 1 марта 2024Среда обитания

В России начали разлетаться новостройки

Квартиры в новостройках России начали продаваться быстрее

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Квартиры в новостройках в городах России начали продаваться быстрее. О том, что в стране стало разлетаться новое жилье, «Ленте.ру» рассказали эксперты «Авито Недвижимости».

В феврале 2024 года новостройки продаются на 13 процентов быстрее, чем год назад — поиск покупателя сократился с 167 до 145 дней. Быстрее всего россияне покупают студии — за 139 дней, минус 16 процентов за год, «однушки» — 142 дня, минус 11 процентов, и «двушки» — за 146 дней, минус 15 процентов. Это связано с более низкой стоимостью таких объектов. Трехкомнатные квартиры продаются за 151 день (минус 15 процентов), четырех- и многокомнатные — за 163 дня (минус 14 процентов).

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При этом в целом спрос на новостройки с февраля 2023 года снизился на 11 процентов, а цены на них выросли на 11 процентов. Эксперты объясняют сокращение срока экспозиции в таких обстоятельствах уверенностью покупателей. «Люди целенаправленно смотрят объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее», — объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

В то же время вторичные квартиры стали продаваться дольше. За год срок экспозиции для них вырос на четыре процента, с 156 до 163 дней. Рост отмечен по всем форматам жилья: от двух процентов у «однушек» до 16 процентов у студий.

Ранее в компании «Этажи» узнали, что продажи вторичного жилья в России по итогам 2023 года в среднем затянулись в 1,5 раза.

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      Александра Качан
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