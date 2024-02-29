В США заявили о потере Одессы Украиной при продолжении конфликта с Россией

Экс-разведчик США Риттер: Одесса отойдет России, если конфликт не закончится

Украина потеряет контроль над Одессой, Днепропетровском, Харьковом и Николаевом, если продолжит конфликт с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Появляется все больше признаков, что этот конфликт не закончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими», — констатировал он.

По словам экс-разведчика, России отойдут и другие крупные города, если Украина «захочет продолжить это сумасшествие». Он отметил, что, если киевские власти не перестанут слушать своих инструкторов из НАТО, страна может легко потерять еще 20 процентов территории.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести успешное контрнаступление. Он подчеркнул, что в таком случае украинские войска потерпят крах, лишатся людей и техники.