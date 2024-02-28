Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут большие потери в случае нового контрнаступления, предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его мнению, украинские войска потерпят крах, лишатся людей и техники. Риттер напомнил, что им не удалось отвоевать территории в ходе летнего контрнаступления, поскольку они не смогли преодолеть даже первую линию российской обороны.