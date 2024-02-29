Во Франции захотели объявить импичмент президенту из-за слов о России

Политик Филиппо: парламент Франции должен объявить импичмент Макрону

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал парламент страны объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону.

Он обвинил французского лидера в ненависти к своей стране и попытках втянуть ее в третью мировую войну. Таким образом политик отреагировал на слова Макрона о необходимости поражения России. Филиппо потребовал от парламентариев провести голосование и выступить против войны с Москвой.

Ранее Филиппо оценил идею президента Франции об отправке иностранных солдат на Украину. Он назвал Макрона безумцем, предупредив, что такой шаг приведет к началу третьей мировой войны.