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08:35, 29 февраля 2024Мир

Во Франции захотели объявить импичмент президенту из-за слов о России

Политик Филиппо: парламент Франции должен объявить импичмент Макрону

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал парламент страны объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону.

Он обвинил французского лидера в ненависти к своей стране и попытках втянуть ее в третью мировую войну. Таким образом политик отреагировал на слова Макрона о необходимости поражения России. Филиппо потребовал от парламентариев провести голосование и выступить против войны с Москвой.

Ранее Филиппо оценил идею президента Франции об отправке иностранных солдат на Украину. Он назвал Макрона безумцем, предупредив, что такой шаг приведет к началу третьей мировой войны.

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      Марина Совина
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