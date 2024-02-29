Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:54, 29 февраля 2024Экономика

Всплеску рождаемости в России летом нашли объяснение

Эксперты НИУ ВШЭ связали выбор месяца рождения детей с доходами семьи
СюжетНаселение России:

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Выбор месяца рождения ребенка в России определяется размером доходов семьи. Об этом говорится в статье исследователей НИУ ВШЭ, которую приводит РБК.

По данным экспертов, чем выше доход, тем чаще рождение планируется на лето. Также на это влияют климатические условия и урбанизация.

В статье говорится, что похожая тенденция прослеживается и на уровне регионов: в субъектах России с высоким качеством жизни и преобладанием городского населения для появления детей выбирают летние месяцы.

Такая сезонность объясняется праздниками, миграцией, сезонностью браков, физической нагрузкой, структурой питания. В обществе с низкой рождаемостью более значимую роль играют выбор и поведение женщины, которые обусловлены социально-демографическими характеристиками.

В статье говорится, что планировать ребенка на лето экономически целесообразно: можно сэкономить на покупке теплой верхней одежды для беременных, больше времени проводить на свежем воздухе, разнообразить рацион матери фруктами и овощами, что хорошо скажется на здоровье ребенка.

Опрошенные изданием демографы при этом считают, что выбор месяца рождения связан с популярными месяцами заключения брака. «Зачатие часто происходит с лагом в пару-тройку месяцев после вступления в брак, и в итоге рождения выпадают также на летние месяцы», — отметил демограф Игорь Ефремов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых. Что это изменит?

      Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов

      В России заявили об эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки

      В России прокомментировали немецкий сценарий нападения Москвы на НАТО

      Работники банка выиграли по 2,5 миллиона рублей благодаря мифическому змею

      Под Москвой рабочего раздавила бухта с металлом

      В России исключили введение запрета на поставки дизеля за рубеж

      Путин направил соболезнования родным бывшего премьера СССР Рыжкова

      Женщины массово захотели отметить 8 Марта в двух российских городах

      Микропластик обнаружили в неожиданном месте Земли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше