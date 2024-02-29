Забетонированных отца и сына нашли в квартире российского города

В Зверево силовики нашли забетонированные тела отца и сына в квартире

В городе Зверево Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в квартире забетонированных мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, найденные мужчины — хозяин квартиры и его сын. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая судебные экспертизы. Изучаются данные о семье, в их числе информация из учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь.

Силовиков вызвали соседи, почувствовавшие характерный запах из квартиры пятиэтажного жилого дома, сообщает DonDay. Полицейские увидели в центре комнаты импровизированный склеп из гипсокартона, залитый бетоном. В нем были замурованы мужчины. Они там пролежали несколько месяцев. Хозяйку квартиры увезли в неадекватном состоянии.

29 февраля сообщалось, что в Кировской области арестовали двоих участников специальной военной операции, которые везли в багажнике тело замерзшего сослуживца. Военные пытались вернуть дезертира на службу, но он отказался и тогда его поместили в подвал. Мужчина не выдержал переохлаждения.