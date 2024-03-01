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23:27, 1 марта 2024Мир

Байден оценил возможность возобновления помощи США Украине

Байден заявил, что возобновление помощи Украине зависит от Конгресса США

Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден, оценивая возможность возобновления помощи Украине со стороны США, отметил, что для этого конгрессмены должны утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, сообщает ТАСС.

«Я призываю республиканцев в Палате представителей [Конгресса] принять законодательство, которое позволяет нам двухпартийным образом продолжать поддерживать Украину сейчас», — заявил он.

Ранее стало известно, что партнеры Украины направили сотрудников своих спецслужб на ее территорию. По словам источника газеты Le Monde, если есть поставки вооружения, то должны быть и люди, предоставляющие информацию для использования оборудования на украинской территории. Он добавил, что Украина стала полигоном для испытаний новой техники.

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      Марина Совина
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