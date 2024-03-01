Байден заявил, что возобновление помощи Украине зависит от Конгресса США

Американский президент Джо Байден, оценивая возможность возобновления помощи Украине со стороны США, отметил, что для этого конгрессмены должны утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, сообщает ТАСС.

«Я призываю республиканцев в Палате представителей [Конгресса] принять законодательство, которое позволяет нам двухпартийным образом продолжать поддерживать Украину сейчас», — заявил он.

Ранее стало известно, что партнеры Украины направили сотрудников своих спецслужб на ее территорию. По словам источника газеты Le Monde, если есть поставки вооружения, то должны быть и люди, предоставляющие информацию для использования оборудования на украинской территории. Он добавил, что Украина стала полигоном для испытаний новой техники.