ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро

Bloomberg: ЕС разморозил для Венгрии около €2 млрд

Евросоюз (ЕС) разморозил около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) Стефана Кеерсмакера.

По данным агентства, последний транш был разблокирован после того, как Будапешт выполнил «так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства».

Ранее Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС, приуроченного к двухлетней годовщине конфликта на Украине. Таким образом, вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном конфликте. Он отметил, что ситуацию необходимо разрешить дипломатическим путем, так как сколько бы оружия и военной помощи Киеву ни передал Запад, он не будет способен победить Москву.

