Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 1 марта 2024Мир

ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро

Bloomberg: ЕС разморозил для Венгрии около €2 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) разморозил около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) Стефана Кеерсмакера.

По данным агентства, последний транш был разблокирован после того, как Будапешт выполнил «так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства».

Ранее Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС, приуроченного к двухлетней годовщине конфликта на Украине. Таким образом, вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном конфликте. Он отметил, что ситуацию необходимо разрешить дипломатическим путем, так как сколько бы оружия и военной помощи Киеву ни передал Запад, он не будет способен победить Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский допустил возможность потери ВСУ контроля над Харьковом

      В Германии указали на подлинность записи разговора военных об ударах по России

      СБУ возбудила уголовные дела против двух российских генералов

      Главный тренер СКА одной фразой оценил поражение в первом матче Кубка Гагарина

      В России начнут оформлять полисы ОСАГО с новым сроком действия

      Командир «Ахмата» рассказал о чувствах бойцов после послания Путина

      Хиллари Клинтон, 2500 блюд и Рианна на сцене. Как прошли торжества в честь свадьбы наследника богатейшей семьи Индии?

      В Венгрии оценили вероятность нападения России на Европу

      ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро

      Байден оценил возможность возобновления помощи США Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше