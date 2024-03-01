Предложен способ охладить Землю

Science Advances: обезвоживание стратосферы охладит атмосферу Земли

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований и НАСА предложили новый способ охлаждения атмосферы Земли в борьбе с глобальным потеплением. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые полагают, что если впрыскивать частицы, которые являются зародышами ледяных кристаллов, в верхние слои атмосферы, то это позволит сделать слои менее влажными, что нейтрализуют некоторую часть эффекта от нагревания Земли. Это будет осуществляться с помощью самолетов на высоте 17 километров, чуть ниже стратосферы, где воздух медленно поднимается. Попадая во влажные слои, они вызывают конденсацию пара и превращение его в лед, что обезвоживает стратосферу.

Однако до сих пор не существует работоспособных методов инъекции, отмечают исследователи. Кроме того, даже при впрыскивании двух тонн в неделю этот подход позволил бы удалить водяной пар в количествах, которых достаточно лишь для небольшого уменьшения нагрева, около пяти процентов от общего потепления, создаваемого углеродом в результате сжигания ископаемого топлива. Таким образом, это не должно использоваться в качестве альтернативы сокращению загрязнения.

По словам климатологов, целенаправленное изменение атмосферы Земли для решения проблемы изменения климата, скорее всего, создаст каскад новых проблем. Поэтому наиболее разумным подходом является сокращение самих выбросов углеродных газов.