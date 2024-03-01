Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:39, 1 марта 2024Наука и техника

Предложен способ охладить Землю

Science Advances: обезвоживание стратосферы охладит атмосферу Земли

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований и НАСА предложили новый способ охлаждения атмосферы Земли в борьбе с глобальным потеплением. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые полагают, что если впрыскивать частицы, которые являются зародышами ледяных кристаллов, в верхние слои атмосферы, то это позволит сделать слои менее влажными, что нейтрализуют некоторую часть эффекта от нагревания Земли. Это будет осуществляться с помощью самолетов на высоте 17 километров, чуть ниже стратосферы, где воздух медленно поднимается. Попадая во влажные слои, они вызывают конденсацию пара и превращение его в лед, что обезвоживает стратосферу.

Однако до сих пор не существует работоспособных методов инъекции, отмечают исследователи. Кроме того, даже при впрыскивании двух тонн в неделю этот подход позволил бы удалить водяной пар в количествах, которых достаточно лишь для небольшого уменьшения нагрева, около пяти процентов от общего потепления, создаваемого углеродом в результате сжигания ископаемого топлива. Таким образом, это не должно использоваться в качестве альтернативы сокращению загрязнения.

По словам климатологов, целенаправленное изменение атмосферы Земли для решения проблемы изменения климата, скорее всего, создаст каскад новых проблем. Поэтому наиболее разумным подходом является сокращение самих выбросов углеродных газов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      В России предложили изменить возраст получения «Пушкинской карты»

      Сестра Ким Кардашьян снялась топлес для собственного бренда одежды

      Медведев высказался о возможности сыграть на Олимпийских играх-2024

      Россиянин надругался над школьницей в автобусе и был задержан

      В Турции предупредили о нехватке валюты из-за проблем с платежами из РФ

      Рогов ответил на слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией

      Предложен способ охладить Землю

      Американские военные нанесли два удара по ракетам хуситов

      «Кокаиновых» бегемотов Эскобара не смогли выгнать из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше