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17:39, 1 марта 2024Бывший СССР

Латвийские силовики избили и вытолкнули в Белоруссию беженца

В Белоруссии обвинили латвийских силовиков в избиении беженца из Сирии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвийские силовики избили беженца из Сирии и вытолкнули его на территорию Белоруссии. В избиении беженца латышских силовиков обвинил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Военные Латвии продолжают практику "европейской гуманности" в отношении иностранцев, ищущих помощь и защиту. На этот раз жертвой их жестокости и садизма стал беженец из Сирии», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, мужчину в изможденном состоянии нашли 29 февраля рядом с пограничным заграждением. Белорусские военные вызвали медиков, которые оказали ему помощь.

Как отметил сириец, он не оказывал сопротивления латвийским силовикам и просил о помощи, однако они все равно избили его, нанося удары по голове, животу и спине, после чего вывезли на границу с Белоруссией и вытолкнули через калитку для животных.

Ранее председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что с начала 2023 года в ведомстве зафиксировали три провокации с украинской стороны. По его словам, Киев продолжает оборудовать границы минно-взрывными заграждениями, в основном в районах пунктов пропуска.

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      Александр Курбатов
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