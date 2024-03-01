Латвийские силовики избили и вытолкнули в Белоруссию беженца

В Белоруссии обвинили латвийских силовиков в избиении беженца из Сирии

Латвийские силовики избили беженца из Сирии и вытолкнули его на территорию Белоруссии. В избиении беженца латышских силовиков обвинил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Военные Латвии продолжают практику "европейской гуманности" в отношении иностранцев, ищущих помощь и защиту. На этот раз жертвой их жестокости и садизма стал беженец из Сирии», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, мужчину в изможденном состоянии нашли 29 февраля рядом с пограничным заграждением. Белорусские военные вызвали медиков, которые оказали ему помощь.

Как отметил сириец, он не оказывал сопротивления латвийским силовикам и просил о помощи, однако они все равно избили его, нанося удары по голове, животу и спине, после чего вывезли на границу с Белоруссией и вытолкнули через калитку для животных.

Ранее председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что с начала 2023 года в ведомстве зафиксировали три провокации с украинской стороны. По его словам, Киев продолжает оборудовать границы минно-взрывными заграждениями, в основном в районах пунктов пропуска.