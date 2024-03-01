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18:15, 1 марта 2024Мир

Лавров сообщил об участии специалистов США в атаках Украины на аэродромы России

Лавров: атаки на военные объекты России не могли случиться без специалистов США

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Атаки Украины на военные аэродромы России не могли случиться без помощи специалистов из США. Об этом на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как американцы могут проситься всерьез на наши стратегические объекты, когда несколько атак, совершенных украинцами с использованием дальнобойных вооружений против наших стратегических аэродромов, не могли состояться без участия американских специалистов?» — сообщил он.

Глава МИД добавил, что помощь американскими специалистами оказывалась в том числе и в виде модернизации ракет, которыми наносились удары, с придачей им необходимой дальности.

Лавров также сообщил, что Россия раньше пускала американских экспертов на объекты в Калининграде для проведения проверок, однако получила отказ на предложение отправить российских экспертов на объекты в Польше и Румынии.

В ходе форума глава внешнеполитического ведомства также сообщил об участии в военном конфликте на Украине не только наемников, но и кадровых военных из стран НАТО.

В октябре 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому военному аэродрому в Бердянске с помощью американских ракет ATACMS.

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      Елизавета Мытарева
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