Лавров указал на путь Молдавии вслед за Украиной

Лавров: Молдавия движется по пути вслед за Украиной

Режим в Кишиневе движет Молдавию по пути вслед за Украиной. На это указал глава МИД России Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

Министр подчеркнул, что молдавские власти «отменяют все русское, дискриминируют русский язык во всех сферах» и вместе с украинцами устраивают серьезное экономическое давление на Приднестровье.

Лавров напомнил, что люди, проживающие в Приднестровье, имеют российские паспорта, и призвал «контролируемый Румынией кишиневский режим» возобновить переговоры.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум об интеграции республики в Евросоюз можно будет повторить при неудовлетворительном для Кишинева результате голосования. По ее словам, гражданам страны нужно «помочь понять», как обстоят дела в реальности.