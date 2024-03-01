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14:17, 1 марта 2024Культура

Модель Playboy рассказала о странностях Леонардо Ди Каприо

Модель Playboy заявила, что Ди Каприо кладет подушку на лицо во время секса

Фото: Mike Blake / Reuters

22-летняя модель эротического журнала Playboy Хике Конингс рассказала о странностях 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Ее слова приводит Daily Mail.

Конингс рассказала, что познакомилась с Ди Каприо в закрытом ночном клубе в Лос-Анджелесе. Менеджер артиста проводил модель к его столику, где они выпили несколько коктейлей и поцеловались. «Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было», — призналась Конингс.

После этого девушка отказалась ехать домой к Ди Каприо, и это его шокировало. Однако артист отнесся к ее решению с уважением. Конингс пояснила, что слышала о сомнительных предпочтениях Ди Каприо от своих приятельниц. «Одна подруга сказала, что он не снимал наушники во время секса, потому что не хотел ее слышать. А другая сказала, что он даже положил ей на голову подушку. Нет, Лео слишком странный и слишком старый», — заключила модель.

Ранее российский музыкант DJ Smash раскрыл главное правило вечеринок Ди Каприо.

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      Мария Рюрикова
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