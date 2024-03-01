Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 1 марта 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Порошенко в попытке срыва евроинтеграции

Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила бывшего президента республики, лидера парламентской фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко в попытке срыва евроинтеграции. Об этом сообщает «Европейская правда».

Она пояснила, что причиной стало письмо политика к еврокомиссару по вопросам расширения Оливеру Варгеи, в котором Порошенко пожаловался на недопуск украинской оппозиции за границу. По ее мнению, это было «проявлением наивысшего цинизма» и фактическим «призывом остановить дальнейшее движение Украины».

«Очень показательно, что ни автор, никто из его команды не хвастается им в соцсетях. Думаю, они не ожидали, что еврокомиссар опубликует скрины. То есть, предполагаю, надеялись скрыть свою непосредственную роль в будущих негативных решениях по Украине. Это возмутительно», — добавила Стефанишина.

Ранее Порошенко подал в суд на сотрудников Госпогранслужбы Украины, потребовав от них полмиллиона гривен моральной компенсации за отказ выпустить его из страны в заграничную командировку в начале декабря. До этого он допускал, что запрет может быть связан с офисом президента республики Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

      В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

      Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

      Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

      Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше