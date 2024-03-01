На Украине обвинили Порошенко в попытке срыва евроинтеграции

Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции Украины

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила бывшего президента республики, лидера парламентской фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко в попытке срыва евроинтеграции. Об этом сообщает «Европейская правда».

Она пояснила, что причиной стало письмо политика к еврокомиссару по вопросам расширения Оливеру Варгеи, в котором Порошенко пожаловался на недопуск украинской оппозиции за границу. По ее мнению, это было «проявлением наивысшего цинизма» и фактическим «призывом остановить дальнейшее движение Украины».

«Очень показательно, что ни автор, никто из его команды не хвастается им в соцсетях. Думаю, они не ожидали, что еврокомиссар опубликует скрины. То есть, предполагаю, надеялись скрыть свою непосредственную роль в будущих негативных решениях по Украине. Это возмутительно», — добавила Стефанишина.

Ранее Порошенко подал в суд на сотрудников Госпогранслужбы Украины, потребовав от них полмиллиона гривен моральной компенсации за отказ выпустить его из страны в заграничную командировку в начале декабря. До этого он допускал, что запрет может быть связан с офисом президента республики Владимира Зеленского.