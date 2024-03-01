Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 1 марта 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на притеснения оппозиции и свободы слова

«Европейская солидарность» пожаловалась ЕС на притеснения оппозиции на Украине

Фото: Pixabay

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко пожаловалась властям Европейского союза на притеснения в стране оппозиции и свободы слова, сообщается на сайте партии.

«Эмоциональной и неадекватной мы считаем реакцию власти на письмо Порошенко к Еврокомиссару по вопросам расширения Оливеру Варгеи относительно всестороннего соблюдения политического плюрализма и прав оппозиции», — сказано в заявлении.

Оппозиционеры подчеркнули, что нынешние власти Украины ощущают, что могут оставаться безнаказанными, а также избегают диалога с ними, отказываясь слушать сограждан. Кроме того, «Европейская солидарность» призвала вернуть в эфир ряд закрытых ранее оппозиционных телеканалов.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Контрразведка ФРГ начала проверку утечки разговора военных об ударах по России

      В Польше автомобиль наехал на толпу людей

      В Японии ответили на вопрос о возможной отправке военных на Украину

      Байден предотвратил шатдаун в США

      На Украине пожаловались на притеснения оппозиции и свободы слова

      СКА проиграл «Торпедо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

      Подоляк оценил слова Макрона об отправке войск на Украину

      В Николаеве на Украине произошел взрыв

      Зеленский допустил возможность потери ВСУ контроля над Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше