На Украине пожаловались на притеснения оппозиции и свободы слова

«Европейская солидарность» пожаловалась ЕС на притеснения оппозиции на Украине

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко пожаловалась властям Европейского союза на притеснения в стране оппозиции и свободы слова, сообщается на сайте партии.

«Эмоциональной и неадекватной мы считаем реакцию власти на письмо Порошенко к Еврокомиссару по вопросам расширения Оливеру Варгеи относительно всестороннего соблюдения политического плюрализма и прав оппозиции», — сказано в заявлении.

Оппозиционеры подчеркнули, что нынешние власти Украины ощущают, что могут оставаться безнаказанными, а также избегают диалога с ними, отказываясь слушать сограждан. Кроме того, «Европейская солидарность» призвала вернуть в эфир ряд закрытых ранее оппозиционных телеканалов.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.