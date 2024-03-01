Названа стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы составила 2 миллиарда рублей

Цена самой дорогой на данный момент квартиры в центре Москвы со сдачей в 2024 году на первичном рынке составила 2 миллиарда рублей. Стоимость такого объекта недвижимости «Ленте.ру» назвали эксперты компании Skolkovo Realty.

По информации аналитиков, за указанную стоимость удастся приобрести многоквартирный апартамент площадью почти в 900 квадратных метров. Лот расположен в районе Якиманка возле станции метрополитена «Октябрьская».

Специалисты рассказали, что всего по состоянию на февраль 2024-го на «первичке» Центрального административного округа столицы для покупки доступны 799 квартир и апартаментов со сдачей в этом году. При этом они отметили, что за месяц объем предложения резко сократился — на 18,1 процента, или 176 объектов. Среди всех районов округа самое сильное падение показателя было зафиксировано в Красносельском районе — на минус 73,8 процента, или на 96 лотов. В данный момент на продажу в этой локации выставлены лишь 34 квартиры со сдачей в 2024 году.

Ранее в феврале эксперты раскрыли стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль.