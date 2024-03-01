Нос новорожденной россиянки отпал из-за одной ошибки врачей

Мать потерявшей нос дочки подала в суд на врачей спустя 2,5 года

Жительница российского города Шарья Костромской области Ольга Антипина, мать девочки, у которой отпал нос после рождения, подала в суд на медиков спустя два с половиной года после случившегося. Об этом пишет MK.RU.

Девочка родилась в июне 2021 года здоровой, проблем с дыханием не наблюдалось. Однако на следующее утро женщина узнала от врача, что нос дочери почернел. Позднее один из медиков признался, что девочке неправильно поставили респираторную маску и передавили ткани носа. В медицинских записях это указано не было.

После этого у ребенка почернел нос, и началось отторжение мертвых тканей. А через две недели нос у девочки отпал. «Прямо на моих глазах носик у дочки отпал. Не стало ни кончика, ни крыльев, чудом сохранилась одна перегородка», — рассказала мать ребенка.

В сентябре 2023 года специалисты признали ошибку врачей на основе судебно-медицинской экспертизы. В отношении одного из сотрудников ЦКБ было возбуждено уголовное дело, идет суд. Однако, по словам Антипиной, обвиняемый не признал вину. Она подчеркнула, что не хотела доводить дело до суда, но врачи убеждали ее, что ребенок был недоношенный. «Я решила предать огласке историю, потому что устала слушать на суде их оправдания, когда экспертиза все доказала. Терпеть больше нет сил», — заключила Антипина.

Ранее в Ярославле бывшая пациентка городской клинической больнице подала судебный иск против медицинского учреждения из-за забытого в ее животе предмета после операции. Боль мучила ее 12 лет.