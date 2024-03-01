Песков назвал отличие Карлсона от других журналистов

Песков назвал умение слушать отличием Карлсона от других журналистов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал умение слушать отличием американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, от других сотрудников СМИ. Его слова приводит «Интерфакс».

«Чем он отличается выгодно от других, это своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей», — высказался Песков о Карлсоне. При этом, комментируя утверждение журналиста о глупости тезиса о денацификации Украины, пресс-секретарь президента заявил, что Карлсон, будучи американцем, многого не понимает о России.

«Такер Карлсон — американский журналист и у него свое мировоззрение, и с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен», — отметил Песков. По словам представителя Кремля, сам тот факт, что журналист брал интервью у Путина, не означает, что «кто-то пытался его обратить в свою веру». «Это было бы глупо, и ни у кого таких намерений не было», — заключил он.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.