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13:12, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Песков назвал отличие Карлсона от других журналистов

Песков назвал умение слушать отличием Карлсона от других журналистов

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал умение слушать отличием американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, от других сотрудников СМИ. Его слова приводит «Интерфакс».

«Чем он отличается выгодно от других, это своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей», — высказался Песков о Карлсоне. При этом, комментируя утверждение журналиста о глупости тезиса о денацификации Украины, пресс-секретарь президента заявил, что Карлсон, будучи американцем, многого не понимает о России.

«Такер Карлсон — американский журналист и у него свое мировоззрение, и с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен», — отметил Песков. По словам представителя Кремля, сам тот факт, что журналист брал интервью у Путина, не означает, что «кто-то пытался его обратить в свою веру». «Это было бы глупо, и ни у кого таких намерений не было», — заключил он.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.

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      Олег Давыдов
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