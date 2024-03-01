Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом

Премьер Эстонии Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом она заявила на правительственной пресс-конференции, отвечая на вопрос о признании результатов будущих выборов российского лидера, передает ERR.

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», — сказала премьер.

Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере предложила считать участие проживающих в республике россиян в выборах президента РФ поддержкой специальной военной операции и уголовным преступлением.