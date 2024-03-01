Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:37, 1 марта 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом

Премьер Эстонии Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом она заявила на правительственной пресс-конференции, отвечая на вопрос о признании результатов будущих выборов российского лидера, передает ERR.

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», — сказала премьер.

Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере предложила считать участие проживающих в республике россиян в выборах президента РФ поддержкой специальной военной операции и уголовным преступлением.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали опасаться конфискации замороженных активов России. Что мешает ЕС безнаказанно присвоить деньги Москвы?

      Предложен способ охладить Землю

      Американские военные нанесли два удара по ракетам хуситов

      «Кокаиновых» бегемотов Эскобара не смогли выгнать из страны

      Под Москвой подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради хайпа

      Зеленский начал конкурсный отбор судей в Конституционный суд Украины

      Названа стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы

      Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

      Врач предупредила о риске развития болезни почек из-за самой популярной специи

      Казахстан оставил Россию без своего лома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше