В России ответили отказавшейся называть Путина президентом главе Эстонии
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова ответила премьер-министру Эстонии Кае Каллас, отказавшейся называть Владимира Путина президентом России. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудила заявление эстонской главы.
«Президент избран народом. В отличие от других президентов, Владимир Владимирович всегда говорит, что считает президентом именно того, кто выбран народом. Даже если кто-то может не нравится, его выбрала страна», — сказала парламентарий.
Если мы говорим про международное право, в любом случае, всегда есть президент. Может, для нее (Каллас — прим. «Ленты.ру») Путин выше, чем президент, что он для нее настолько велик, что нет ему названия?
Ранее Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом она заявила на правительственной пресс-конференции, отвечая на вопрос о признании результатов будущих выборов российского лидера.
«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», — сказала Каллас.