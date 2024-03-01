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14:30, 1 марта 2024Мир

В России ответили отказавшейся называть Путина президентом главе Эстонии

Депутат Журова осудила отказавшуюся называть Путина президентом главу Эстонии
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова ответила премьер-министру Эстонии Кае Каллас, отказавшейся называть Владимира Путина президентом России. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудила заявление эстонской главы.

«Президент избран народом. В отличие от других президентов, Владимир Владимирович всегда говорит, что считает президентом именно того, кто выбран народом. Даже если кто-то может не нравится, его выбрала страна», — сказала парламентарий.

Если мы говорим про международное право, в любом случае, всегда есть президент. Может, для нее (Каллас — прим. «Ленты.ру») Путин выше, чем президент, что он для нее настолько велик, что нет ему названия?

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом она заявила на правительственной пресс-конференции, отвечая на вопрос о признании результатов будущих выборов российского лидера.

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», — сказала Каллас.

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