Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:30, 1 марта 2024Культура

Продюсер объяснил непопулярность Лободы на Украине

Продюсер Лавров заявил, что Лобода непопулярна на Украине из-за незнания языка

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Лавров объяснил непопулярность певицы Светланы Лободы на Украине. Его слова приводит MK.RU.

Лавров заявил, что переставшая выступать в России артистка «не прижилась» в другой стране из-за незнания украинского языка. «Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. Потому как Лобода украинский толком и не знает. Она сейчас вообще в незавидном положении», — пояснил медиаменеджер.

Продюсер отметил, что Лобода лишилась основного источника доходов от корпоративов. Сейчас артистка «пытается выживать», устраивая концерты. «Где-то в Таиланде недавно выступала — я смотрю видео с концерта, прямо сарай-сарай. Это не так, как раньше, когда она лучшие концертные площадки в Москве собирала», — заключил Лавров.

Ранее стало известно, что доходы Лободы в России упали почти в 300 раз. Причиной этого стал разрыв отношений певицы с российскими поклонниками.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны детали мирного договора России и Украины. На чем настаивали стороны и почему сорвались соглашения?

      В ЦБ назвали условие для выдачи ипотеки

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Симоньян раскрыла планы ударить по Крымскому мосту французскими истребителями

      Разногласия между Макроном и Шольцем по Украине объяснили «отсутствием химии»

      В самолете с пассажирами на борту произошло задымление в воздухе

      В Литве заверили граждан в отсутствии войны в ближайшее время

      Продюсер объяснил непопулярность Лободы на Украине

      На Украине рассказали о тактическом процессе обучения летчиков на F-16

      В России высказались о палубной версии Су-57

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше