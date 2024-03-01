Продюсер объяснил непопулярность Лободы на Украине

Продюсер Лавров заявил, что Лобода непопулярна на Украине из-за незнания языка

Продюсер Сергей Лавров объяснил непопулярность певицы Светланы Лободы на Украине. Его слова приводит MK.RU.

Лавров заявил, что переставшая выступать в России артистка «не прижилась» в другой стране из-за незнания украинского языка. «Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. Потому как Лобода украинский толком и не знает. Она сейчас вообще в незавидном положении», — пояснил медиаменеджер.

Продюсер отметил, что Лобода лишилась основного источника доходов от корпоративов. Сейчас артистка «пытается выживать», устраивая концерты. «Где-то в Таиланде недавно выступала — я смотрю видео с концерта, прямо сарай-сарай. Это не так, как раньше, когда она лучшие концертные площадки в Москве собирала», — заключил Лавров.

Ранее стало известно, что доходы Лободы в России упали почти в 300 раз. Причиной этого стал разрыв отношений певицы с российскими поклонниками.