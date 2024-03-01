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07:00, 1 марта 2024Россия

Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с Россией

Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает сказанное
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, «не до конца» понимает, о чем говорит. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на статью Spiegel, в которой автор рассуждает, действительно ли конфликт на Украине является «нашим конфликтом» и как долго Запад готов поддерживать Киев. По мнению Пушкова, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины.

«Но это явно не относится ни к [президенту Франции Эммануэлю] Макрону с его якобы «выверенными и продуманными» заявлениями, (...) ни к главе минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО», — отметил он.

Ранее член Совета Федерации назвал военную поддержку Украины ложным приоритетом для США и Запада, отметив, что она не важна для американской или европейской безопасности.

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      Юлия Мискевич
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