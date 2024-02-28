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01:19, 28 февраля 2024Россия

В России назвали поддержку Украины ложным приоритетом для США

Пушков: поддержка Украины не важна для безопасности США, это ложный приоритет
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал военную поддержку Украины ложным приоритетом для США и Запада, отметив, что она не важна для американской или европейской безопасности.

Он обратил внимание на заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что без помощи Вашингтона украинцы продолжат терять позиции. Сенатор подчеркнул, что эти потери никак не скажутся на Соединенных Штатах, равно как и на других западных странах.

«Что еще раз доказывает: военная поддержка Украины — ложный приоритет для Запада. Украина имеет критическое значение для безопасности России, но почти нулевое для безопасности США», — заявил Пушков.

Он отметил, что попытка транслировать нарративы Белого дома о важности помощи Киеву не имеет ничего общего с действительностью. Так, потеря условной Авдеевки украинскими войсками никак не повлияет на безопасность американца, немца или француза.

«А в ближайшие месяцы все американцы и европейцы смогут убедиться, что дальнейшее продвижение России не скажется ни на чем ни в США, ни в Европе, кроме как на настроениях идеологов Запада, либеральных СМИ и политиков, одержимых русофобией и манией западной гегемонии», — заключил сенатор.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидерами обеих палат Конгресса предупредил, что Украину ждут катастрофические последствия без выделения нового пакета помощи от Вашингтона.

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      Марина Совина
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