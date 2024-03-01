Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:56, 1 марта 2024Россия

Ракетную опасность в российском регионе отменили

Губернатор Старовойт: ракетная опасность в Курской области отменена

В Курской области отменили ракетную опасность спустя шесть часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал глава российского региона.

Сигнал об угрозе ракетной опасности в Курске и Курском районе был объявлен в 21:38 по московскому времени 29 февраля, сообщение об отбое тревоги появилось в 3:36 по Москве 1 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

      Ракетную опасность в российском регионе отменили

      В Херсонской области заявили о неготовности наемников ВСУ противостоять России

      В парке Горького в центре Москвы произошел пожар

      Назван вызывающий страх у противников российский истребитель

      Российский тревел-блогер побывал в Швеции и пожаловался на «конские цены»

      США запретили импорт несортированных алмазов из России

      В Запорожье заявили о «накате» российских войск на ВСУ

      Женщина с аллергией на сперму рассказала о ее влиянии на личную жизнь

      Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше