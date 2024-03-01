Ракетную опасность в российском регионе отменили

Губернатор Старовойт: ракетная опасность в Курской области отменена

В Курской области отменили ракетную опасность спустя шесть часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал глава российского региона.

Сигнал об угрозе ракетной опасности в Курске и Курском районе был объявлен в 21:38 по московскому времени 29 февраля, сообщение об отбое тревоги появилось в 3:36 по Москве 1 марта.

