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09:13, 1 марта 2024Силовые структуры

Россиянка толкнула 80-летнюю бабушку на стеклянную банку и попала под суд

В Хабаровске будут судить внучку, толкнувшую бабушку на стеклянную банку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральный районный суд в Хабаровске рассмотрит дело 30-летней местной жительницы, случайно столкнувшей 80-летнюю бабушку со стула на стеклянную банку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре края.

По данным ведомства, в мае 2023 года пьяная фигурантка поссорилась с пожилой родственницей. Внучка ударила ее по плечу. Пенсионерка упала со стула и ударилась о стеклянную банку. Это привело к внутреннему кровотечению и кислородной недостаточности. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Приморском крае школьник случайно выстрелил в двоюродного брата из ружья во время охоты. Мальчик не выжил.

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      Екатерина Кашурникова
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