Россиянка толкнула 80-летнюю бабушку на стеклянную банку и попала под суд

В Хабаровске будут судить внучку, толкнувшую бабушку на стеклянную банку

Центральный районный суд в Хабаровске рассмотрит дело 30-летней местной жительницы, случайно столкнувшей 80-летнюю бабушку со стула на стеклянную банку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре края.

По данным ведомства, в мае 2023 года пьяная фигурантка поссорилась с пожилой родственницей. Внучка ударила ее по плечу. Пенсионерка упала со стула и ударилась о стеклянную банку. Это привело к внутреннему кровотечению и кислородной недостаточности. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ.

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