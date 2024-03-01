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15:22, 1 марта 2024Экономика

В Госдуме ответили на запрет США импортировать российские несортированные алмазы

Депутат Журова: Россия найдет новые рынки сбыта несортированных алмазов

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на решение США запретить импортировать несортированные алмазы из России. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразила уверенность в том, что Москва найдет новые рынки сбыта после запрета Вашингтона.

«Это коммерческая история. Не будет Америки — найдут другие рынки сбыта, где США потом сами же и будут покупать нашу продукцию через третьи страны. Если их устраивали чистота и качество наших алмазов, то они их купят через другие страну. Бизнесмены всегда находят пути. Если им что-то нужно, они знают, как это купить», — сказала она.

Это потеря в первую очередь для американцев, не для нас. Это им надо переживать

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

США с 1 марта запретили ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Кроме того, с начала календарной весны страны G7 начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

До этого Минфин США продлил разрешение на импорт российского лосося, трески, минтая, краба и любой продукции, полученной при их обработке. Поставки разрешены до 31 мая.

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      Кирилл Садовский
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