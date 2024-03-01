Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 1 марта 2024Бывший СССР

Тимошенко посоветовала Зеленскому не отменять демократию

Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в чрезмерном злоупотреблении властью

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся властью. Такой совет главе государства дала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Он не должен отменять демократию. Этого не должно быть. Плюрализм должен сохраниться. (...) И сегодня я очень хочу посоветовать президенту быть внимательным и не использовать больше, чем необходимо, консолидацию власти, которая иногда действительно необходима во время войны. Пожалуй, это самые важные советы, которые я хотел бы ему дать», — заявила она.

Политик признала, что в стране сохраняются проблемы с коррупцией, но назвала их «фантомными болями» и остатками постсоветской системы.

После того как стало известно об истечении 20 мая президентских полномочий Зеленского, офис президента Украины обратился в Конституционный суд по этому вопросу. Администрация хочет выяснить, возможно ли проведение выборов во время военного положения и сохранит ли украинский лидер легитимность по окончании каденции.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Назван способ избежать поломки смартфона Xiaomi при обновлении

      Путин опроверг данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе

      В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

      Ударившую годовалую дочь головой о диван россиянку арестовали

      Стали известны гаранты безопасности Украины в мирном договоре 2022 года

      Россия захотела запустить безвизовые турпоездки с Индией

      В Кремле связали слова главы Пентагона со справедливостью СВО

      Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше