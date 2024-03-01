Тимошенко посоветовала Зеленскому не отменять демократию

Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в чрезмерном злоупотреблении властью

Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся властью. Такой совет главе государства дала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Он не должен отменять демократию. Этого не должно быть. Плюрализм должен сохраниться. (...) И сегодня я очень хочу посоветовать президенту быть внимательным и не использовать больше, чем необходимо, консолидацию власти, которая иногда действительно необходима во время войны. Пожалуй, это самые важные советы, которые я хотел бы ему дать», — заявила она.

Политик признала, что в стране сохраняются проблемы с коррупцией, но назвала их «фантомными болями» и остатками постсоветской системы.

После того как стало известно об истечении 20 мая президентских полномочий Зеленского, офис президента Украины обратился в Конституционный суд по этому вопросу. Администрация хочет выяснить, возможно ли проведение выборов во время военного положения и сохранит ли украинский лидер легитимность по окончании каденции.