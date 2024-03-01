У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 марта у некоторых россиян выросла пенсия

С 1 марта 2024 года в России увеличились пенсии. Это следует из закона об индексации пенсионных выплат неработающим пенсионерам (ФЗ № 540 от 27.11.2023).

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия увеличивается за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой части пенсии. Эта выплата не зависит от страховых взносов, стажа работы и количества пенсионных баллов.

Тем пенсионерам, кому в феврале исполнилось 80 лет, начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 16 269,76 рубля. Выплата будет автоматически произведена на пенсионный счет.

При этом такую же доплату могут получить инвалиды первой группы. Им полагается повышенная в два раза фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Однако нужно учитывать, что если пенсионер является инвалидом первой группы в возрасте старше 80 лет, то прибавку он сможет получать только по одному критерию: по старости или по инвалидности.

Также с 1 марта проиндексирован размер страховых выплат для пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность не позднее января 2024 года.