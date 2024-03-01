У российского бизнесмена изъяли 44 тысячи пачек немаркированных сигарет

В Волгограде у бизнесмена изъяли немаркированные сигареты на 5,7 миллиона рублей

В Волгограде у 32-летнего бизнесмена изъяли 44 тысячи пачек немаркированных сигарет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, предприниматель покупал в других регионах нелегальную табачную продукцию, которую ему привозили курьеры. Он хранил ее в четырех гаражах и реализовывал мелкооптовыми партиями в двух торговых павильонах.

Полицейские провели обыски у подозреваемого и нашли 44 тысячи пачек безакцизных сигарет на 5,7 миллиона рублей. Возбуждено дело по части 6 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции за хищение изъятых сигарет общей стоимостью 85 миллионов рублей.