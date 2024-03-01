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08:21, 1 марта 2024Силовые структуры

В Ярославле задержали трех теневых банкиров

В Ярославле задержали трех теневых банкиров за проведение незаконных операций

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Ярославле задержали трех теневых банкиров. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, за три года фигуранты провели незаконные банковские операции на 150 миллионов рублей, а комиссионное вознаграждение превысило десять миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. Задержанным грозит до семи лет колонии.

Ранее ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России.

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      Екатерина Кашурникова
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