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14:57, 20 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала российских теневых банкиров с доходом более 168 миллионов рублей

ФСБ задержала теневых банкиров, заработавших 168 млн рублей в шести регионах РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, пятеро мужчин и три женщины осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях без специального разрешения. Финансовые операции велись через расчетные счета в 18 банках, открытых от имени руководителей минимум 35 организаций.

Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода, проведя операций на сумму свыше одного миллиарда рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Ведется расследование.

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    Олеся Мицкевич
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