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05:00, 1 марта 2024Забота о себе

Женщина с аллергией на сперму рассказала о ее влиянии на личную жизнь

Фото: Unsplash

34-летняя американка Эллисон Теннисон рассказала, что редкая форма аллергии негативно повлияла ее личную жизнь. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mail.

По словам Теннисон, врачи диагностировали ей синдром Элерса — Данлоса и аллергию на сперму. Также она пожаловалась на негативную реакцию на материалы, из которых изготовлены презервативы. Из-за этого женщине больно заниматься сексом.

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Теннисон заявила, что первые симптомы аллергии на сперму испытала более десяти лет назад. По словам американки, редкая патология в совокупности с болью во время секса испортили ее отношения с партнером. Мужчина просто потерял интерес к интимной близости, потому что не хочел причинять любимой женщине боль.

Женщина переживает, что из-за аллергии не сможет забеременеть. «Я даже не знаю, как родить ребенка. Не представляю, что будет, вдруг мое тело просто отторгнет сперму», — посетовала она.

Ранее уролог Ахмед Юсеф рассказал, что аллергия на сперму бывает и у мужчин. Из-за нее после эякуляции они испытывают сразу несколько неприятных симптомов.

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      Алиса Дмитриева
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