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05:00, 13 февраля 2024Забота о себе

Мужчинам объяснили причину тошноты после эякуляции

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

После эякуляции некоторые мужчины могут испытывать тошноту и слабость, предупредил уролог Ахмед Юсеф. Причину этого состояния врач объяснил в комментарии для издания Business Daily.

По словам Юсефа, у мужчины может развиться аллергия на сперму. Она не угрожает жизни, обнадежил он, но может значительно ухудшать ее качество и вызвать сильный стресс. Причем у некоторых мужчин состояние оказывается настолько неприятным, что они отказываются от секса, а некоторые даже не могут ходить на работу.

Симптомы аллергии на сперму похожи на симптомы гриппа: сильная усталость, тошнота, слабость, потеря концентрации и раздражительность сразу после эякуляции

Ахмед Юсефуролог

Симптомы аллергии на сперму обычно проявляются через несколько минут после эякуляции и могут длиться от 15 минут до двух недель, продолжил врач. Он объяснил, что не существует специфического лечения этого заболевания. Пациентам лишь назначают лекарства, уменьшающие интенсивность проявления аллергию и воспаления.

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В заключение Юсеф отметил, что этот вид аллергии зафиксирован у одного-трех процентов мужчин в мире. Однако количество пациентов может быть больше, так как мужчины стесняются обсуждать подобный вопрос с врачами.

Ранее стало известно, что аллергия на сперму бывает и у женщин. Психотерапевт Чейз Кассин объяснил, что у женщин также может развиваться тошнота и головокружение после интимной близости.

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      Алиса Дмитриева
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