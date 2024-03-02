Иностранцы на ВФМ познакомились с российской региональной кухней

На ВМФ в «Сириусе» прошел гастрономический фестиваль «Россия на вкус»

На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе прошел гастрономический фестиваль «Россия на вкус». Всего за один день сборная поваров со всей России приготовила более 10 000 порций блюд и продемонстрировала гастрономическое разнообразие российской кухни. Гости со всего мира успели попробовать калмыцкие береги, бурятские буузы и даже черные пельмени с олениной.

Фестиваль «Россия на вкус» продемонстрировал гастрономическое разнообразие и продовольственные достижения 89 регионов нашей страны — от Владивостока до Калининграда. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Гастрономическая карта России», реализуемого совместно с арт-кластером «Таврида» (проект Росмолодежь). Ведущей выступила автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

На площадке гастрономического фестиваля были представлены национальные блюда из каждого федерального округа, над которыми потрудились более 150 поваров. В меню – как известные блюда, так и аутентичная кухня малочисленных коренных народов. Участники ВФМ пробовали бурятские буузы, осетинские пироги, чуду с разными видами начинок и другие традиционные угощения народов России. Особенное впечатление на зарубежных «дегустаторов» произвели удмуртские перепечи и перлов — северный плов с олениной и брусникой.

«Россия очень замечательная, я обожаю эту страну и ВФМ. На гастрофестивале я попробовал так много всего вкусного: блины, пельмени, рыбу. Названия у блюд сложные, но это очень-очень вкусно!», — говорит Ayoub Souane из Марокко.

«Все люди любят вкусную еду, поэтому кухня объединяет нас всех. Я не знаю всех языков, но могу попробовать разные блюда и понять разные страны и народы. Кухня — объединяющий язык», — отмечает Sheharyar Malik из Пакистана.

Центральным событием фестиваля стало гастрокультурное представление-инсталляция «Главный стол России», в котором была отражена культурная идентичность и самобытность каждого региона-участника через народные художественные промыслы, декоративное искусство, столовые предметы и убранство с региональной символикой.

В «застолье» приняли участие главы регионов России. Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что «гастрофестиваль помогает всем гостям России понять, насколько необъятная наша страна и какое богатое у нее культурное наследие. Ведь региональная кухня — это тоже российское культурное наследие».

«Тамбовская область — это продолжение исторических традиций. Все самое народное, эклектичное и разнообразное — сегодня на нашем столе», — взяла слово заместитель губернатора Тамбовской области Наталия Макаревич. Традиционные блюда родного края она представила шутками-прибаутками из народного фольклора. «Тамбовского окорока поешь — зарастает даже плешь. Яблоки мичуринские молодильные для сморщенного личика гладильные».

И, конечно, каждый приглашал в свой регион знакомиться и с кухней, и с культурой, и с людьми.

«Приезжайте в Ингушетию. Вас там в любом доме накормят и угостят блюдами национальной кухни, — говорит Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. — Благодаря таким масштабным событиям мы начали друг с другом знакомиться по-новому. Я пробую блюда регионов, в которых не был, и уже планирую там побывать. А еще это лишний раз показывает иностранцам, что мы неделимы, несмотря на наше разнообразие».

Параллельно с дегустацией гости фестиваля узнали о многонациональной гастрономической культуре России в просветительском лектории «Учим кулинарный язык России», где ведущие повара и производители из регионов и историки русской кухни провели кулинарные мастер-классы, лекции и гастропредставления.

В следующие дни проведения Всемирного фестиваля молодежи участники смогут продолжить свое знакомство с кулинарными изысками России. Гастропространство «Россия на вкус» примет фермерский рынок «Пир на весь мир» от Россельхозбанка. Участники смогут купить мед, сыр, соленья и пряности и увезти в свои страны и регионы гастрономические сувениры.