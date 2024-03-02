Пушков обратился к главе МИД Франции

Пушков: Сежурне выдумывает ложные страхи, говоря об опасности победы России

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале обратился к главе МИД Франции Стефану Сежурне, призвав его не придумывать ложные страхи, говоря об опасности победы России.

По мнению Пушкова, ударом по экономике ЕС будет не победа России на Украине, а продолжение нынешней политики санкций при растущих затратах на поддержку Киева.

2 марта глава французской дипломатии заявил, что в случае поражения Украины ситуация для стран Евросоюза станет катастрофической.

Сежурне считает, что Россия, например, сможет взять под контроль более 30 процентов мирового рынка пшеницы, оказывая давление на европейцев. Глава МИД Франции также считает, что Украина может распасться, из-за чего миллионы человек будут вынуждены искать новый дом в других странах.