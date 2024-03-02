Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 2 марта 2024Мир

ВСУ предрекли экстремальный дефицит боеприпасов

Аналитик Меркурис: оборону ВСУ ждет крах на фоне экстремальной нехватки снарядов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Летом украинская армия столкнется с экстремальным дефицитом боеприпасов, что приведет к разрушению ее обороны. С таким прогнозом выступил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что к такому выводу приходят военные эксперты и аналитики в области внешней разведки. Запасы оружия у Киева, по его словам, закончатся уже в июне.

Ранее высокопоставленный представитель НАТО рассказал, что ВСУ опасаются остаться без снарядов в ближайшее время. Он сообщил, что украинские подразделения уже нормируют расход боеприпасов, что вынуждает командиров делать трудный выбор.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать порт в Петербурге

      Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника в Ленобласти

      ВСУ предрекли экстремальный дефицит боеприпасов

      США пожаловались на американские технологии на службе российской военной машины

      «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

      Власти показали момент уничтожения БПЛА в Ленинградской области

      Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещенных и ликвидированных

      В США рассказали о трудностях ВСУ на передовой

      Губернатор Петербурга связался с командованием ЛВО и шестой армии ПВО

      Планы Литвы изымать автомобили с российскими номерами объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше