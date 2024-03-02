Аналитик Меркурис: оборону ВСУ ждет крах на фоне экстремальной нехватки снарядов

Летом украинская армия столкнется с экстремальным дефицитом боеприпасов, что приведет к разрушению ее обороны. С таким прогнозом выступил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что к такому выводу приходят военные эксперты и аналитики в области внешней разведки. Запасы оружия у Киева, по его словам, закончатся уже в июне.

Ранее высокопоставленный представитель НАТО рассказал, что ВСУ опасаются остаться без снарядов в ближайшее время. Он сообщил, что украинские подразделения уже нормируют расход боеприпасов, что вынуждает командиров делать трудный выбор.