Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Проезд по мосту был запрещен с 03:40 по московскому времени. До этого в районе Феодосии были слышны взрывы.

Позднее выяснилось, что полуостров оказался под атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 дронов самолетного типа.