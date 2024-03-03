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06:01, 3 марта 2024Россия

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Проезд по мосту был запрещен с 03:40 по московскому времени. До этого в районе Феодосии были слышны взрывы.

Позднее выяснилось, что полуостров оказался под атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 дронов самолетного типа.

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