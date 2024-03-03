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12:54, 3 марта 2024Силовые структуры

Любительницу йоги на кладбище осудят за оскорбление российского полицейского

Shot: россиянку Дьявл Успешную осудят за оскорбление российского полицейского

Фото: Telegram-канал Shot

Россиянку Дьявл Успешную осудят за оскорбление российского полицейского в московском районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 30-летняя россиянка после инцидента с патрульным инспектором находилась в федеральном розыске. По информации Shot, ее задержали в Ивановской области во время поездки на автобусе. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. По данной статье ей грозит до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.

Известно, что Успешная сменила свое настоящее имя и любила заниматься йогой и медитацией на кладбище.

В феврале сообщалось, что в Перми наказали местную жительницу, разместившую на окне радужный флаг. Действие женщины квалифицировали по административной статье о демонстрировании символики экстремистских организаций.

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      Карина Черных
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