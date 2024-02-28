Россиянку наказали за радужный флаг на окне

Жительницу Перми оштрафовали за радужный флаг на окне

В Перми наказали местную жительницу, разместившую на окне радужный флаг. Об этом сообщается на сайте суда Индустриального района города.

Как следует из постановления суда, россиянка признала факт размещения флага, однако заявила, что не знала о незаконности этого. Женщина заверила, что не имеет экстремистских убеждений.

Действие женщины квалифицировали по административной статье о демонстрировании символики экстремистских организаций. Суд принял во внимание признание россиянки и ее хроническое заболевание и с учетом смягчающих факторов назначил ей наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется. Флаг ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено) постановили конфисковать и уничтожить.

Ранее за демонстрацию флага ЛГБТ в соцсетях наказали жителя Волгоградской области. Мужчина объяснил, что разместил изображение по глупости, и раскаялся. В результате россиянина оштрафовали на одну тысячу рублей.

Международное движение ЛГБТ было признано экстремистским в конце ноября 2023 года решением Верховного суда по иску Министерства юстиции, которое нашло в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», а также возбуждение социальной и религиозной розни.

